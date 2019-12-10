Traffico Roma del 10-12-2019 ore 14:30
Più informazioni su
INCIDENTE SU VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA TANGENZIALE EST E VIA
GAIOLE IN CHIANTI IN DIREZIONE DEL GRA
INCIDENTE ANCHE IN VIA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE IGNAZIO SILONE
CODE VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA
CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E
VIALE CASTRENSE
CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA VERSO
ROMA
TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE REVI CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA
CASSIA BIS E LA SALARIA
PROSEGUONO, IN ORARIO NOTTURNO, I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII…
TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE DALLE 21 DI QUESTA SERA E FINO
ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL SARA’ CHIUSO AL TRAFFICO A SALIRE IN
DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
———————–
AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma