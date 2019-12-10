Traffico Roma del 10-12-2019 ore 15:30
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INCIDENTE LUNCO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE
USCITE LAURENTINA E ROMANINA
IN CARREGGIATA INTERNA PER TRAFFICO TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, E PIÙ
AVANTI ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E
CIAMPINO
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA PORTONACCIO – GALLA, IN
DIREZIONE TANGENZIALE EST
IN CITTÀ SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO
CODE VERSO LO SVINCOLO DELLA A24
INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO CODE VERSO PONTE PALATINO
TRAFFICO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI E CODE
IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA, QUINDI SEMPRE
SULLA TANGENZIALE EST ALTRE FILE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24, E
ANCORA SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA VERSO
ROMA E VERSO POMEZIA, ALTRE CODE MA PER TRAFFICO, TRA VIA CRISTOFORO
COLOMBO E IL RACCORDO ANULARE
PROSEGUONO, IN ORARIO NOTTURNO, I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII…
TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE DALLE 21 DI QUESTA SERA E FINO
ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL SARA’ CHIUSO AL TRAFFICO A SALIRE IN
DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma