Traffico Roma del 10-12-2019 ore 17:00

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA

FLAMINIA E SALARIA, E POI, TRA BUFALOTTA E APPIA

TRAFFICO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA ROMA-

FIUMICINO E LA ROMANINA

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA TOR CERVARA AL GRA, IN

USCITA DA ROMA

IN CITTÀ SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO

CODE VERSO LO SVINCOLO DELLA A24

INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO CODE VERSO PONTE PALATINO

TRAFFICO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI E

CODE, TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE

DELLA SALARIA, QUINDI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST ALTRE FILE TRA LA

TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24, E ANCORA SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO

SAN GIOVANNI

PROSEGUONO, IN ORARIO NOTTURNO, I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII…

TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE DALLE 21 DI QUESTA SERA E FINO

ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL SARA’ CHIUSO AL TRAFFICO A SALIRE IN

DIREZIONE PINETA SACCHETTI.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

È TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma