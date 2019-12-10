Traffico Roma del 10-12-2019 ore 17:00
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA
FLAMINIA E SALARIA, E POI, TRA BUFALOTTA E APPIA
TRAFFICO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA ROMA-
FIUMICINO E LA ROMANINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA TOR CERVARA AL GRA, IN
USCITA DA ROMA
IN CITTÀ SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO
CODE VERSO LO SVINCOLO DELLA A24
INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO CODE VERSO PONTE PALATINO
TRAFFICO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI E
CODE, TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE
DELLA SALARIA, QUINDI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST ALTRE FILE TRA LA
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24, E ANCORA SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO
SAN GIOVANNI
PROSEGUONO, IN ORARIO NOTTURNO, I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII…
TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE DALLE 21 DI QUESTA SERA E FINO
ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL SARA’ CHIUSO AL TRAFFICO A SALIRE IN
DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma