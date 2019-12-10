Traffico Roma del 10-12-2019 ore 17:30
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TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA
FLAMINIA E SALARIA, E POI, TRA BUFALOTTA E APPIA
TRAFFICO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA ROMA-
FIUMICINO E LA ROMANINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA PORTONACCIO
AL GRA, IN USCITA DA ROMA
AL PINCIANO SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE IN VIA ULISSE ALDROVANDI,
ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA SACCHETTI
TRAFFICO RALLENTATO PER UN’ ALTRO INCIDENTE IN VIA GIOVANNI PAISIELLO: IN
PROSSIMITÀ VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI
INCIDENTE ANCHE SU VIALE PRASSILLA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI CASAL PALOCCO
TRAFFICO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI E
CODE, TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE
DELLA SALARIA, QUINDI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST ALTRE FILE TRA LA
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24, E ANCORA SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO
SAN GIOVANNI
INFINE, PROSEGUONO, IN ORARIO NOTTURNO, I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII… TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE DALLE 21 DI QUESTA SERA E
FINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL SARA’ CHIUSO AL TRAFFICO A
SALIRE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma