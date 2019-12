Traffico Roma del 10-12-2019 ore 18:30

SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE CON CODE TRA LE

USCITE PER L’AUTOSTRADA ROA FIUMICINO E AURELIA E PER IL SOLO TRAFFICO,

ALTRE FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA, E ANCORA, BUFALOTTA-APPIA

TRAFFICO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA ROMA-

FIUMICINO E LA ROMANINA

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIA

FIORENTINI AL GRA, IN USCITA DA ROMA

TRAFFICO INTENSO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON

RALLENTAMENTI E CODE, TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA

NELLE DUE DIREZIONI, QUINDI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST ALTRE FILE TRA LA

TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24, E ANCORA SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO

SAN GIOVANNI

INFINE, PROSEGUONO, IN ORARIO NOTTURNO, I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI

XXIII… TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE DALLE 21 DI QUESTA SERA E

FINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL SARA’ CHIUSO AL TRAFFICO A

SALIRE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.

E QUESTA NOTTE TORNANO I LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA CHIUSA TRA

LE USCITE DI VIALE SOMALIA E VIA NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI. LA

RIAPERTURA DOMANI ALLE 06.

LAVORI ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, CHE, RESTA CHIUSA TRA LE 22

E LE 6, TRA VIA NOMENTANA E LA BATTERIA NOMENTANA SEMPRE IN DIREZIONE DI

SAN GIOVANNI





———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma