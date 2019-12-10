Traffico Roma del 10-12-2019 ore 18:30
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SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE CON CODE TRA LE
USCITE PER L’AUTOSTRADA ROA FIUMICINO E AURELIA E PER IL SOLO TRAFFICO,
ALTRE FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA, E ANCORA, BUFALOTTA-APPIA
TRAFFICO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA ROMA-
FIUMICINO E LA ROMANINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIA
FIORENTINI AL GRA, IN USCITA DA ROMA
TRAFFICO INTENSO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON
RALLENTAMENTI E CODE, TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA
NELLE DUE DIREZIONI, QUINDI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST ALTRE FILE TRA LA
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24, E ANCORA SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO
SAN GIOVANNI
INFINE, PROSEGUONO, IN ORARIO NOTTURNO, I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII… TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE DALLE 21 DI QUESTA SERA E
FINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL SARA’ CHIUSO AL TRAFFICO A
SALIRE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
E QUESTA NOTTE TORNANO I LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA CHIUSA TRA
LE USCITE DI VIALE SOMALIA E VIA NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI. LA
RIAPERTURA DOMANI ALLE 06.
LAVORI ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, CHE, RESTA CHIUSA TRA LE 22
E LE 6, TRA VIA NOMENTANA E LA BATTERIA NOMENTANA SEMPRE IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma