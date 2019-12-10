Traffico Roma del 10-12-2019 ore 19:30
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TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE E
RALLENTAMENTI, TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA FIUMICINO E AURELIA E
ALTRE FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA, E ANCORA, NOMENTANA-APPIA
TRAFFICO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA ROMA-
FIUMICINO E LA ROMANINA
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE
TOGLIATTI AL GRA, IN USCITA DA ROMA
TRAFFICO INTENSO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON
RALLENTAMENTI E CODE, TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA
NELLE DUE DIREZIONI, QUINDI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST ALTRE FILE TRA LA
TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24, E ANCORA SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO
SAN GIOVANNI
IN CITTÀ A TERMINI SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE IN VIALE ENRICO DE
NICOLA, ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI CINQUECENTO
TRAFFICO RALLENTATO PER UN’ ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA, IN PROSSIMITÀ
DI VIA VAL TROMPIA
INCIDENTE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE APPIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA ALFREDO
BACCARINI
TRAFFICTA LA PONTINA CODE TRA TOR DE’ CENCI E SVINCOLO GRANDE RACCORDO
ANULARE VERSO ROMA E VERSO POMEZIA, ALTRE CODE, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO
E IL RACCORDO ANULARE
INFINE, PROSEGUONO, IN ORARIO NOTTURNO, I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII… TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE DALLE 21 DI QUESTA SERA E
FINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL SARA’ CHIUSO AL TRAFFICO A
SALIRE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
E QUESTA NOTTE TORNANO I LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE SALARIA CHIUSA TRA
LE USCITE DI VIALE SOMALIA E VIA NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI. LA
RIAPERTURA DOMANI ALLE 06.
LAVORI ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA, CHE, RESTA CHIUSA TRA LE 22
E LE 6, TRA VIA NOMENTANA E LA BATTERIA NOMENTANA SEMPRE IN DIREZIONE DI
SAN GIOVANNI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma