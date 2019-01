Traffico Roma del 11-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 07:20 M.B.Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA

APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA A24 RT VERSO IL

CENTRO

COME SEMPRE IN QUESTE ORE TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN

ENTARTA ALLA CAPITALE, GIA’ CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI

DECIMA.

DALLE 10 ALLE 13 E’ PREVISTA IN VIA MOLISE NELLE VICINANZE DELLO SVILUPPO

ECONOMICO DEL LAVORO UNA MANIFESTAZIONE , POSSIBILI I DISAGI NELL’AREA

LIMITROFA

PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE 2 3 E 19 PER

L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI SONO

ISOSTITUITE DA BUS; NELLO SPECIFICO LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL PERCORSO A

PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA, LIMITATA FINO A

PIAZZA GALENO ANCHE LA LINEA 19 CON BUS SOSTITUTIVO FINO PIAZZALE DEL

RISORGIMENTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma