Traffico Roma del 11-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 07:20 M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA
APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA A24 RT VERSO IL
CENTRO
COME SEMPRE IN QUESTE ORE TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN
ENTARTA ALLA CAPITALE, GIA’ CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI
DECIMA.
DALLE 10 ALLE 13 E’ PREVISTA IN VIA MOLISE NELLE VICINANZE DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DEL LAVORO UNA MANIFESTAZIONE , POSSIBILI I DISAGI NELL’AREA
LIMITROFA
PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE 2 3 E 19 PER
L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI SONO
ISOSTITUITE DA BUS; NELLO SPECIFICO LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL PERCORSO A
PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA, LIMITATA FINO A
PIAZZA GALENO ANCHE LA LINEA 19 CON BUS SOSTITUTIVO FINO PIAZZALE DEL
RISORGIMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma