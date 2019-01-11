Traffico Roma del 11-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 07:50 M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA
APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANG EST VERSO
IL CENTRO
SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DELLE VALLI A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO
LO STADIO ED IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DALLO SCALO SAN LORENZO A VIALE
CASTRENSE
COME SEMPRE IN QUESTE ORE TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN
ENTARTA ALLA CAPITALE, GIA’ CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI
DECIMA. E DI NUOVO DAL RACCORDO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, E LUNGHE
CODE LUNGO LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
ALLA STAZIONE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA DEI CINQUECENTO
DALLE 10 ALLE 13 E’ PREVISTA IN VIA MOLISE NELLE VICINANZE DELLO SVILUPPO
ECONOMICO DEL LAVORO UNA MANIFESTAZIONE , POSSIBILI I DISAGI NELL’AREA
LIMITROFA
PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE 2 3 E 19 PER
L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI SONO
ISOSTITUITE DA BUS; NELLO SPECIFICO LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL PERCORSO A
PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA, LIMITATA FINO A
PIAZZA GALENO ANCHE LA LINEA 19 CON BUS SOSTITUTIVO FINO PIAZZALE DEL
RISORGIMENTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma