Traffico Roma del 11-01-2019 ore 08:00

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA

APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANG EST VERSO

IL CENTRO

SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DELLE VALLI A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO

LO STADIO ED IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DALLO SCALO SAN LORENZO A VIALE

CASTRENSE

COME SEMPRE IN QUESTE ORE TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN

ENTARTA ALLA CAPITALE, GIA’ CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIA DI

DECIMA. E DI NUOVO DAL RACCORDO A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, E LUNGHE

CODE LUNGO LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

ALLA STAZIONE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA DEI CINQUECENTO

DALLE 10 ALLE 13 E’ PREVISTA IN VIA MOLISE NELLE VICINANZE DELLO SVILUPPO

ECONOMICO DEL LAVORO UNA MANIFESTAZIONE , POSSIBILI I DISAGI NELL’AREA

LIMITROFA

PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE 2 3 E 19 PER

L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI SONO

ISOSTITUITE DA BUS; NELLO SPECIFICO LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL PERCORSO A

PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA, LIMITATA FINO A

PIAZZA GALENO ANCHE LA LINEA 19 CON BUS SOSTITUTIVO FINO PIAZZALE DEL

RISORGIMENTO.

