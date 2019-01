Traffico Roma del 11-01-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 08:20 M.B.Taormina

DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’ANSA DELTEVERE E

VIA DELL MAGLIANA VERSO L’EUR.

INCOLONNAMENTI PE R TRAFFICO SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA

ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA

CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANG EST VERSO

IL CENTRO

SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DELLA SALARIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO

STADIO ED IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DALLO SCALO SAN LORENZO A VIALE

CASTRENSE .

COME SEMPRE SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, SULLA

PONTINA DA TOR DE CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, LUNGHE CODE LUNGO

LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI

ALLA STAZIONE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA DEI CINQUECENTO.

RALLENTAMENTI SULLA LINEA METRO C TRA SAN GIOVANNI E PANTANO NELLE DUE

DIREZIONI E LIMITATA PER IL GUASTO DI UN’AUTO LA LINEA TRAM 8 ALLA STAZIONE

TRASTEVERE; IN ALTERNATIVA UTILIZZARE IL BUS H CHE EFFETTUTA L’INTERO

PERCORSO TRA TRASTERVERE E CASALETTO IN AMBO I SENSI

