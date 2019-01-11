Traffico Roma del 11-01-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 08:20 M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
DISAGI SULL’AUTOSTRADA PER L’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA L’ANSA DELTEVERE E
VIA DELL MAGLIANA VERSO L’EUR.
INCOLONNAMENTI PE R TRAFFICO SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LA VIA
ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LA TANG EST VERSO
IL CENTRO
SULLA TANGENZIALE CODE DA VIA DELLA SALARIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO
STADIO ED IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DALLO SCALO SAN LORENZO A VIALE
CASTRENSE .
COME SEMPRE SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE, SULLA
PONTINA DA TOR DE CENCI A VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, LUNGHE CODE LUNGO
LA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
ALLA STAZIONE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN PIAZZA DEI CINQUECENTO.
RALLENTAMENTI SULLA LINEA METRO C TRA SAN GIOVANNI E PANTANO NELLE DUE
DIREZIONI E LIMITATA PER IL GUASTO DI UN’AUTO LA LINEA TRAM 8 ALLA STAZIONE
TRASTEVERE; IN ALTERNATIVA UTILIZZARE IL BUS H CHE EFFETTUTA L’INTERO
PERCORSO TRA TRASTERVERE E CASALETTO IN AMBO I SENSI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma