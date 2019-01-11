Traffico Roma del 11-01-2019 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 09:20 M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE
ROMA NORD E LA TIBURTINA E PIU AVANTI TRA L’APPIA E L’ARDEATINA IN
CARREGGIATA INTERNA.
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24PER UN INCIDENTE TRA FIORENTINI E
LA TANG EST VERSO IL CENTRO
CODE ANCHE IN TANGENZIALE EST DALLA NOMENTANA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI
NEI DUE SENSI DI MARCIA
INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO TRA IL RACCORDO
E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI MARIA InCOSMEDIN ALL’INTERSEZIONE
CON VIA DELLA GRECA E RALLENTAMENTI IN VIA TURINO DI SANO IN PROX DI VIA
CARLO SANTARELLI ALTRO INCIDENTE IN VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI
VALLERNAO VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI SULLA LINEA METRO C TRA SAN GIOVANNI E PANTANO NELLE DUE
DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma