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Traffico Roma del 11-01-2019 ore 09:30

di - 11 Gennaio 2019 - 9:30

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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 09:20 M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO  SUL GRA PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE
ROMA NORD E LA TIBURTINA E PIU AVANTI  TRA L’APPIA E L’ARDEATINA IN
CARREGGIATA INTERNA.
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24PER UN INCIDENTE TRA FIORENTINI   E
LA TANG EST VERSO IL CENTRO
CODE ANCHE IN TANGENZIALE EST DALLA NOMENTANA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI
 NEI DUE SENSI DI MARCIA
INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO TRA IL RACCORDO
E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI MARIA InCOSMEDIN ALL’INTERSEZIONE
CON VIA DELLA GRECA  E RALLENTAMENTI IN VIA TURINO DI SANO IN PROX DI VIA
CARLO SANTARELLI ALTRO INCIDENTE IN VIA PONTINA  IN PROSSIMITA’ DI VIA DI
VALLERNAO VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI SULLA LINEA METRO C TRA SAN GIOVANNI E  PANTANO NELLE DUE
DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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