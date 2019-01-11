RomaDailyNews - Il sito di informazione di Roma

Traffico Roma del 11-01-2019 ore 10:00

di - 11 Gennaio 2019 - 10:00

Più informazioni su


VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 09:50 M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO  SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA
TIBURTINA E  IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA
VIA DEL MARE
TRAFFICO A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA  TRAPORTONACCIO E LA
TANG EST VERSO IL CENTRO
LUNGHE CODE ANCHE IN TANGENZIALE EST DA VIALE DELLO STADIO OLIMPICO A VIALE
DEI CAMPI SPORTIVI  NEI DUE SENSI DI MARCIA
INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO TRA IL RACCORDO
E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI MARIA IN COSMEDIN ALL’INTERSEZIONE
CON VIA DELLA GRECA  E RALLENTAMENTI IN VIA TURINO DI SANO IN PROX DI VIA
CARLO SANTARELLI ALTRO INCIDENTE IN VIA PONTINA  IN PROSSIMITA’ DI VIA DI
VALLERNAO VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI SULLA LINEA METRO C TRA SAN GIOVANNI E  PANTANO NELLE DUE
DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

Più informazioni su