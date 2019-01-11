Traffico Roma del 11-01-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 09:50 M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA
TIBURTINA E IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA
VIA DEL MARE
TRAFFICO A RILENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA TRAPORTONACCIO E LA
TANG EST VERSO IL CENTRO
LUNGHE CODE ANCHE IN TANGENZIALE EST DA VIALE DELLO STADIO OLIMPICO A VIALE
DEI CAMPI SPORTIVI NEI DUE SENSI DI MARCIA
INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO TRA IL RACCORDO
E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI MARIA IN COSMEDIN ALL’INTERSEZIONE
CON VIA DELLA GRECA E RALLENTAMENTI IN VIA TURINO DI SANO IN PROX DI VIA
CARLO SANTARELLI ALTRO INCIDENTE IN VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI
VALLERNAO VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI SULLA LINEA METRO C TRA SAN GIOVANNI E PANTANO NELLE DUE
DIREZIONI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma