Traffico Roma del 11-01-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 11:20 M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA ROMA FIMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA
ISACCO NEWTON VERSO L’EUR.
IN CITTA’RALLENTAMENTI PER DIVERSI GLI INCIDENTI , UNO SU LARGO GIOVANNI
XXIII, IN CENTRO IN VIA DI SANTA MARIA IN COSMEDIN ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA
GRECA E UN ALTRO CON RALLENTAMENTI IN VIA PASQUALE REVOLTELLA
ALL’INTERSEZIONE CN VIA DI DONNA OLIMPIA
.
POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 13 IN VIA MOLISE PER UNA MANIFESTAZIONE NEI
PRESSI DEL MINISTERO.
SUL FRONTE DEI TRASPORTI RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA AD AV ROMA
NAPOLI E FL 2 ROMA TIVOLI DOVE E’ STATA SOSPESA IN PRECEDENZA PER UN
GUASTO AGLI IMPANTI DI GESTIONE PRESSO LA STAZIONE RM-PRENESTINA TRAFFICO
ORA IN VIA DI NORMALIZZAZIONE
E LIEVI RITARDI SULLA LINEA METRO C
PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE 2 3 E 19 PER
L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI SONO
SOSTITUITE DA BUS; LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL PERCORSO A PIAZZA GALENO CON
BUS SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA, LA LINEA 19 SEMPRE PIAZZA GALENO CON
BUS SOSTITUTIVO FINO PIAZZALE DEL RISORGIMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma