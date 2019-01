Traffico Roma del 11-01-2019 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 11:20 M.B.Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA ROMA FIMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA

ISACCO NEWTON VERSO L’EUR.

IN CITTA’RALLENTAMENTI PER DIVERSI GLI INCIDENTI , UNO SU LARGO GIOVANNI

XXIII, IN CENTRO IN VIA DI SANTA MARIA IN COSMEDIN ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA

GRECA E UN ALTRO CON RALLENTAMENTI IN VIA PASQUALE REVOLTELLA

ALL’INTERSEZIONE CN VIA DI DONNA OLIMPIA

.

POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 13 IN VIA MOLISE PER UNA MANIFESTAZIONE NEI

PRESSI DEL MINISTERO.

SUL FRONTE DEI TRASPORTI RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA AD AV ROMA

NAPOLI E FL 2 ROMA TIVOLI DOVE E’ STATA SOSPESA IN PRECEDENZA PER UN

GUASTO AGLI IMPANTI DI GESTIONE PRESSO LA STAZIONE RM-PRENESTINA TRAFFICO

ORA IN VIA DI NORMALIZZAZIONE

E LIEVI RITARDI SULLA LINEA METRO C

PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE 2 3 E 19 PER

L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI SONO

SOSTITUITE DA BUS; LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL PERCORSO A PIAZZA GALENO CON

BUS SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA, LA LINEA 19 SEMPRE PIAZZA GALENO CON

BUS SOSTITUTIVO FINO PIAZZALE DEL RISORGIMENTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma