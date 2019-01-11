Traffico Roma del 11-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 13:20 M.B.Taormina
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
IN CITTA’RALLENTAMENTI PER DIVERSI GLI INCIDENTI , IN VIA PASQUALE
REVOLTELLA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI DONNA OLIMPIA, SU VIA BALDO DEGLI
UBALDI IN PROX DI VIA CARDINALE MISTRANGELO ED UNO IN VIA AL SESTO MIGLIO
ALL’INTERSEZIONE CON VIA CASSIA
QUALCHE RALLENTAMENTO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN > SAN GIOVANNI
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI PIU’ AVANTI TRA LA TIBURTINA IN
AVVICINAMENTO AL BIVO PER LA A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
RITARDI di 20’ SULLA LINEA METROPOLITANA C, CON SERVIZIO SOSTITUTIVO TRA
PANTANO E GROOTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI
DALLE 21 DI STASERA ALLE 6 DI DOMANI E’ PREVISTA LA CHIUSURA AL TRANSITO DI
VIA MERULANA NELLA SEMICARREGGIATA DX NEL TRATTO ED IN DIREZIONE TRA VIA
LABICANA E PIAZZA DI SAN GIOVANNI A CAUSA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DELLA SEDE TRANVIARIA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma