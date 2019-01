Traffico Roma del 11-01-2019 ore 14:30

VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 13:20 M.B.Taormina

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

IN CITTA’RALLENTAMENTI PER DIVERSI GLI INCIDENTI , IN VIA PASQUALE

REVOLTELLA ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI DONNA OLIMPIA, SU VIA BALDO DEGLI

UBALDI IN PROX DI VIA CARDINALE MISTRANGELO ED UNO IN VIA AL SESTO MIGLIO

ALL’INTERSEZIONE CON VIA CASSIA

QUALCHE RALLENTAMENTO LUNGO LA TANGENZIALE EST IN > SAN GIOVANNI

ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI SPORTIVI PIU’ AVANTI TRA LA TIBURTINA IN

AVVICINAMENTO AL BIVO PER LA A24 E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE

RITARDI di 20’ SULLA LINEA METROPOLITANA C, CON SERVIZIO SOSTITUTIVO TRA

PANTANO E GROOTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI

DALLE 21 DI STASERA ALLE 6 DI DOMANI E’ PREVISTA LA CHIUSURA AL TRANSITO DI

VIA MERULANA NELLA SEMICARREGGIATA DX NEL TRATTO ED IN DIREZIONE TRA VIA

LABICANA E PIAZZA DI SAN GIOVANNI A CAUSA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

DELLA SEDE TRANVIARIA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma