Traffico Roma del 11-01-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 15:20 MAXMAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA TUSCIA E
VIA VITORCHIANO IN USCITA DA ROMA.
SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA IN VIALE VAL PADANA ALL’ALTEZZA DI VIA
VALLE VERMIGLIO
RALLENTAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA TIBURTINA ED IL BIVO PER LA
A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
CIRCOLAZIONE RALLENTATA ANCHE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA VIA DELLA
FARNESINA E VIA DELLA MOSCHEA VERSO LA SALARIA.
PER INCIDENTE SI RALLENTA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CI SONO
CODE TRA CASILINA E TIBURTINA.
RIMANIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA PER SEGNALARE ANCHE DEI RALLENTAMENTI
PER TRAFFICO TRA LE USCITE PER LA VIA LAURENTINA E LA VIA APPIA.
A SEGUITO DELL’INCIDENTE SUL RACCORDO CI SONO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO
DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI ED IL RACCORDO
ANCORA INTERROTTA LA LINEA METROPOLITANA C, ATTIVATO IL SERVIZIO
SOSTITUTIVO SU GOMMA TRA PANTANO E GROTTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI
PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE 2 3 E 19 PER
L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI SONO
SOSTITUITE DA BUS;LA LINEA 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERO PERCORSO, LA LINEA
TRAM 3 LIMITA IL PERCORSO A PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO A
VALLE GIULIA, LA LINEA 19 LIMITATA SEMPRE PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO
FINO PIAZZALE DEL RISORGIMENTO
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma