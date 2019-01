Traffico Roma del 11-01-2019 ore 16:30

ROMA INFOMOBILITÀ VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 16:15

PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI

VIA XXI APRILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIALE VAL PADANA ALL’ALTEZZA DI VIA

VALLE VERMIGLIO

RALLENTAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA

VIA NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LA TIBURTINA

ED IL BIVO PER LA A24 .

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD E LA A24 ROMA TERAMO

STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CI SONO

CODE TRA LA VIA LAURENTINA E LA A24

RIMANIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA PER SEGNALARE ANCHE DEI RALLENTAMENTI

PER TRAFFICO TRA LE USCITE PER LA ROMA FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE.

A SEGUITO DELL’INCIDENTE SUL RACCORDO CI SONO RIPERCUSSIONI ANCHE SUL

TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE DA VIA DEI FIORENTINI ED IL RACCORDO

ANCORA INTERROTTA LA LINEA METROPOLITANA C, ATTIVATO IL SERVIZIO

SOSTITUTIVO SU GOMMA TRA PANTANO E GROTTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI

PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE 2 ,3 E 19 PER

L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI SONO

SOSTITUITE DA BUS;

LA LINEA 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERO PERCORSO, LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL

PERCORSO A PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA.

LA LINEA 19 LIMITATA SEMPRE PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO

PIAZZALE DEL RISORGIMENTO

