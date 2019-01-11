Traffico Roma del 11-01-2019 ore 16:30
Più informazioni su
ROMA INFOMOBILITÀ VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 16:15
PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI
VIA XXI APRILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIALE VAL PADANA ALL’ALTEZZA DI VIA
VALLE VERMIGLIO
RALLENTAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA
VIA NOMENTANA VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA LA TIBURTINA
ED IL BIVO PER LA A24 .
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD E LA A24 ROMA TERAMO
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CI SONO
CODE TRA LA VIA LAURENTINA E LA A24
RIMANIAMO SULLA CARREGGIATA ESTERNA PER SEGNALARE ANCHE DEI RALLENTAMENTI
PER TRAFFICO TRA LE USCITE PER LA ROMA FIUMICINO E LA VIA OSTIENSE.
A SEGUITO DELL’INCIDENTE SUL RACCORDO CI SONO RIPERCUSSIONI ANCHE SUL
TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE DA VIA DEI FIORENTINI ED IL RACCORDO
ANCORA INTERROTTA LA LINEA METROPOLITANA C, ATTIVATO IL SERVIZIO
SOSTITUTIVO SU GOMMA TRA PANTANO E GROTTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI
PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE 2 ,3 E 19 PER
L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI SONO
SOSTITUITE DA BUS;
LA LINEA 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERO PERCORSO, LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL
PERCORSO A PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA.
LA LINEA 19 LIMITATA SEMPRE PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO
PIAZZALE DEL RISORGIMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma