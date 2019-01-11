Traffico Roma del 11-01-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 16:50 MAXMAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI
VIA XXI APRILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INCOLONNAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
L’USCITA PER VIA DELLE VALLI VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUENDO SI RALLENTA
TRA LA TIBURTINA ED IL BIVO PER LA A24 .
TRAFFICATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE PER UN
INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA PER L’SOSPEDALE SANT’ANDREA E
CASTEL GIUBILEO PROSEGUNDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE DI
ROMA NORD E LA VIA PRENESTINA
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA LE
USCITE PER LA VIA OSTIENSE E LA VIA PONTINA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E
ROMA SUD E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
RALLENTAMENTI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA VIA CRISTOFORO
COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO
ANCORA INTERROTTA LA LINEA METROPOLITANA C, ATTIVATO IL SERVIZIO
SOSTITUTIVO SU GOMMA TRA PANTANO E GROTTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI
PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE 2 3 E 19 PER
L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI SONO
SOSTITUITE DA BUS;LA LINEA 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERO PERCORSO, LA LINEA
TRAM 3 LIMITA IL PERCORSO A PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO A
VALLE GIULIA, LA LINEA 19 LIMITATA SEMPRE PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO
FINO PIAZZALE DEL RISORGIMENTO
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma