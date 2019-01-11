Traffico Roma del 11-01-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAXMAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PER UN INCIDENTE IL TRAFFICO RALLENTA IN VIA DELLA BORGHESIANA ALL’ALTEZZA
DI VIA BARUMINI.
STESSA SITUAZIONE IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA XXI APRILE CON
RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INCOLONNAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
L’USCITA PER VIA DELLE VALLI VERSO SAN GIOVANNI PROSEGUENDO SI RALLENTA
TRA LA TIBURTINA ED IL BIVO PER LA A24 .
TRAFFICATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE PER UN
INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA PER L’SOSPEDALE SANT’ANDREA E
CASTEL GIUBILEO PROSEGUNDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE DI
ROMA NORD E LA VIA PRENESTINA
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA LE
USCITE PER LA VIA PONTINA E ROMA SUD E PROSEGUENDO PER UN INCIDENTE SI
RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
RALLENTAMENTI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA VIA CRISTOFORO
COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO
ANCORA INTERROTTA LA LINEA METROPOLITANA C, ATTIVATO IL SERVIZIO
SOSTITUTIVO SU GOMMA TRA PANTANO E GROTTE CELONI NELLE DUE DIREZIONI
PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE 2, 3 E 19 PER
L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE ARTI SONO
SOSTITUITE DA BUS;LA LINEA 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERO PERCORSO, LA LINEA
TRAM 3 LIMITA IL PERCORSO A PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO A
VALLE GIULIA, LA LINEA 19 LIMITATA SEMPRE PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO
FINO PIAZZALE DEL RISORGIMENTO
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma