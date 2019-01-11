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Traffico Roma del 11-01-2019 ore 18:00

di - 11 Gennaio 2019 - 18:00

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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 17:50 MAXMAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
INCOLONNAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E
L’USCITA PER VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI .
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO FILE TRA VIA DEI FIORENTINI ED IL
RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
RALLENTAMENTI ANCHE SUL LUNGOTEVERE DA PONTE MATTEOTTI A VIA LUIGI CANINA
VERSO PIAZZA GENTILE DA FABRIANO.
TRAFFICATA VIA CILICIA CON RALLENTAMENTI TRA VIALE MARCO POLO E PIAZZA
GALERIA VERSO SAN GIOVANNI.
PER UN INCIDENTE SI RALLENTA IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN PROSSIMITA’ DI
VIA CASILINA.
RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E
VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO
UN INCIDENTE RALLENTA INVECE IL TRAFFICO IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA
DI VIA CUTIGNANO
TRAFFICATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA E CASTEL
GIUBILEO PROSEGUNDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA
NORD E LA VIA PRENESTINA
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA LE
USCITE PER LA VIA PONTINA E ROMA SUD E PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA
PRENESTINA E LA CENTRALE DEL LATTE..
RIPRISTINATO IL SERVIZIO DELLA LINEA METROPOLITANA C, TRA PANTANO E GROTTE
CELONI NELLE DUE DIREZIONI CI SONO LIEVI RITARDI.
PERMANGONO INVECE I PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE
LINEE 2, 3 E 19 PER L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO
BELLE ARTI SONO SOSTITUITE DA BUS;LA LINEA 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERO
PERCORSO, LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL PERCORSO A PIAZZA GALENO CON BUS
SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA, LA LINEA 19 LIMITATA SEMPRE PIAZZA GALENO
CON BUS SOSTITUTIVO FINO PIAZZALE DEL RISORGIMENTO
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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