Traffico Roma del 11-01-2019 ore 18:00

INCOLONNAMENTI LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E

L’USCITA PER VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI .

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO FILE TRA VIA DEI FIORENTINI ED IL

RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

RALLENTAMENTI ANCHE SUL LUNGOTEVERE DA PONTE MATTEOTTI A VIA LUIGI CANINA

VERSO PIAZZA GENTILE DA FABRIANO.

TRAFFICATA VIA CILICIA CON RALLENTAMENTI TRA VIALE MARCO POLO E PIAZZA

GALERIA VERSO SAN GIOVANNI.

PER UN INCIDENTE SI RALLENTA IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN PROSSIMITA’ DI

VIA CASILINA.

RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E

VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO

UN INCIDENTE RALLENTA INVECE IL TRAFFICO IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA

DI VIA CUTIGNANO

TRAFFICATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE IN

CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA E CASTEL

GIUBILEO PROSEGUNDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA

NORD E LA VIA PRENESTINA

STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA LE

USCITE PER LA VIA PONTINA E ROMA SUD E PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA

PRENESTINA E LA CENTRALE DEL LATTE..

RIPRISTINATO IL SERVIZIO DELLA LINEA METROPOLITANA C, TRA PANTANO E GROTTE

CELONI NELLE DUE DIREZIONI CI SONO LIEVI RITARDI.

PERMANGONO INVECE I PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE

LINEE 2, 3 E 19 PER L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO

BELLE ARTI SONO SOSTITUITE DA BUS;LA LINEA 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERO

PERCORSO, LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL PERCORSO A PIAZZA GALENO CON BUS

SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA, LA LINEA 19 LIMITATA SEMPRE PIAZZA GALENO

CON BUS SOSTITUTIVO FINO PIAZZALE DEL RISORGIMENTO

