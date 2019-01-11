Traffico Roma del 11-01-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDI’ 11 GENNAIO 2019 ORE 18:20 A.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INCOLONNATO LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA LA GALLERIA GIOVANNI
XXIII E L’USCITA PER VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA VIA DEI FIORENTINI ED IL
RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
RALLENTAMENTI ANCHE SUL LUNGOTEVERE DA PONTE MATTEOTTI A VIA LUIGI CANINA
VERSO PIAZZA GENTILE DA FABRIANO.
TRAFFICATA VIA CILICIA CON RALLENTAMENTI TRA VIALE MARCO POLO E PIAZZA
GALERIA VERSO SAN GIOVANNI.
PER UN INCIDENTE SI RALLENTA IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI IN PROSSIMITA’ DI
VIA CASILINA.
CODE A TRATTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E
VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO.
UN INCIDENTE RALLENTA INVECE IL TRAFFICO IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA
DI VIA CUTIGNANO.
TRAFFICATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE IN
CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA E CASTEL
GIUBILEO PROSEGUENDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE DI ROMA
NORD E LA VIA PRENESTINA
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA LE
USCITE PER LA VIA PONTINA E ROMA SUD E PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA
PRENESTINA E LA CENTRALE DEL LATTE..
PERMANGONO INVECE I PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE
2, 3 E 19 PER L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE
ARTI SONO SOSTITUITE DA BUS;
LA LINEA 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERO PERCORSO, LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL
PERCORSO A PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA, LA LINEA
19 LIMITATA SEMPRE PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO PIAZZALE DEL
RISORGIMENTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma