Traffico Roma del 11-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAXMAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA
DELLE VALLI DEI FONTANILI
FILE LUNGO LA TANGENZIALE EST TRA VIALE TOR DI QUINTO E L’USCITA PER VIA
SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CI SONO CODE TRA VIA DEI FIORENTINI ED IL
RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.
PER UN INCIDENTE SI RALLENTA IN VIALE PICO DELLA MIRANDOLA NEI PRESSI DI
VIA AUGUSTO VERA ED IN ZONA TORRINO IN VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA.
RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E
VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO.
TRAFFICATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE CON RALLENTAMENTI E CODE A CAUSA DI
UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA PER L’OSPEDALE SANT’ANDREA
E LA VIA FLAMINIA PROSEGUENDO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LA VIA
LAURENTINA E LA VIA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI
TRA LE USCITE PER LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PIE’ AVANTI SI
RALLENTA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE D ROMA SUD
UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA TRA LA CRISTOFORO
COLOMBO E IL RACCORDO VERSO LATINA IN DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA PER
CURIOSI TRA TOR DE CENCI ED IL RACCORDO
PERMANGONO INVECE I PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE
2, 3 E 19 PER L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE
ARTI SONO SOSTITUITE DA BUS;
LA LINEA 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERO PERCORSO, LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL
PERCORSO A PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA, LA LINEA
19 LIMITATA SEMPRE PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO PIAZZALE DEL
RISORGIMENTO
QUESTA NOTTE A PARTIRE DALLE ORE 21.30 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ IN
PROGRAMMA LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO PER LA VIA PONTINA PER COLORO CHE
PERCORRONO LA CARREGGIATA INTERNA E SONO DIRETTI VERSO LATINA. LA
RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.00
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma