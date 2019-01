Traffico Roma del 11-01-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 19:50 MAXMAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA

DELLE VALLI DEI FONTANILI

SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA IN VIALE PICO DELLA MIRANDOLA NEI PRESSI

DI VIA AUGUSTO VERA ED IN ZONA TORRINO IN VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA.

RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E

VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO.

SITUAZIONE NORMALIZZATA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO SOLO DEI

RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA RUSTICA

PERMANGONO INVECE I PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE

2, 3 E 19 PER L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE

ARTI SONO SOSTITUITE DA BUS;

LA LINEA 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERO PERCORSO, LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL

PERCORSO A PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA, LA LINEA

19 LIMITATA SEMPRE PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO PIAZZALE DEL

RISORGIMENTO

QUESTA NOTTE A PARTIRE DALLE ORE 21.30 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ IN

PROGRAMMA LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO PER LA VIA PONTINA PER COLORO CHE

PERCORRONO LA CARREGGIATA INTERNA E SONO DIRETTI VERSO LATINA. LA

RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.00

INFINE RICORDIAMO CHE DOMENICA 13 GENNAIO E’ IN PROGRAMMA IL BLOCCO DELLE

AUTO PER LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA. NIENTE AUTO PERTANTO NELLA FASCIA

VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30

DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA

