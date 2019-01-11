Traffico Roma del 11-01-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 11 GENNAIO 2019 ORE 19:50 MAXMAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA DI TORREVECCHIA ALL’ALTEZZA DI VIA
DELLE VALLI DEI FONTANILI
SEMPRE PER INCIDENTE SI RALLENTA IN VIALE PICO DELLA MIRANDOLA NEI PRESSI
DI VIA AUGUSTO VERA ED IN ZONA TORRINO IN VIALE DELLA GRANDE MURAGLIA.
RALLENTAMENTI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E
VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO FIUMICINO.
SITUAZIONE NORMALIZZATA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO SOLO DEI
RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA RUSTICA
PERMANGONO INVECE I PROBLEMI PER CHI SI SPOSTA IN TRAM IN QUANTO LE LINEE
2, 3 E 19 PER L’INTERRRUZIONE ELETTRICA ALLA RETE IN ZONA FLAMINIO BELLE
ARTI SONO SOSTITUITE DA BUS;
LA LINEA 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERO PERCORSO, LA LINEA TRAM 3 LIMITA IL
PERCORSO A PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO A VALLE GIULIA, LA LINEA
19 LIMITATA SEMPRE PIAZZA GALENO CON BUS SOSTITUTIVO FINO PIAZZALE DEL
RISORGIMENTO
QUESTA NOTTE A PARTIRE DALLE ORE 21.30 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E’ IN
PROGRAMMA LA CHIUSURA DELLO SVINCOLO PER LA VIA PONTINA PER COLORO CHE
PERCORRONO LA CARREGGIATA INTERNA E SONO DIRETTI VERSO LATINA. LA
RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 06.00
INFINE RICORDIAMO CHE DOMENICA 13 GENNAIO E’ IN PROGRAMMA IL BLOCCO DELLE
AUTO PER LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA. NIENTE AUTO PERTANTO NELLA FASCIA
VERDE DALLE 07.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30
DA MASSIMILIANO MARAZZI E’ TUTTO BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma