Traffico Roma del 11-01-2020 ore 08:30

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione non ci sono sostanziali novità il traffico si presenta scorrevole sull’intera rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo e consolari oggi alle 18 all’Olimpico lazio-napoli le misure relative alla sicurezza alla viabilità e quindi anche alla sosta nell’area del Foro Italico scatteranno a breve ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con il trasporto pubblico il numero se le buste che convergono nella zona una valida alternativa la metropolitana scendendo alla fermata Flaminio Piazza del Popolo da qui il tram 2 conduce direttamente a Piazza Mancini ovverosia nelle immediate vicinanze dello stadio al Castro Pretorio per lavori di manutenzione chiusa via Cernaia 3 via Giuseppe Romita via Pastrengo attenzione alla segnaletica ricordiamo che la stazione della metropolitana Baldo degli Ubaldi è stata riaperta ieri Restano chiuse Barberini e Cornelia dove i treni transitano senza fermare per aggiornamenti sul traffico trasporto pubblico nella tua città Chiama Lucio vedere del numero gratuito 800 di 34/34 un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma