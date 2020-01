Traffico Roma del 11-01-2020 ore 10:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti da oggi a lunedì dalle 7:30 alle 20:30 restano alti valori delle polveri sottili dall’impianto di monitoraggio di Tiburtina emersa anche una presenza eccessiva di biossido di azoto senza contare il meteo dei prossimi giorni che non prevede vento né pioggia e quindi favorevole al ristagno degli inquinanti Oltre alle auto a benzina e diesel fino Euro 2 a moto e motorini Euro 0 ed Euro 1 per 3 giorni nella fascia verde si dovranno fermare anche le auto diesel Euro 3 in questo caso con una pausa nel letto dalle 10:30 alle 16:30 ricordiamo che nell’anello ferroviario i diesel Euro 3 sono sempre vietati dal lunedì al venerdì dal 13 gennaio lavori in via Aurelia tra via di Villa Troiliil mercato Irnerio in direzione del centro una carreggiata sarà occupata dal cantiere l’altra resterà aperta al transito il cantiere procederà con interventi giornalieri Dalle 10 del mattino alle 5 del giorno successivo la conclusione dei lavori è prevista per il 10 febbraioIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma