Traffico Roma del 11-01-2020 ore 12:30

tutto regolare lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare già penalizzata da un incidente avvenuto tra le uscite La Rustica Baby code sulla tangenziale Tra una stazione Tiburtina il bivio per la Roma L'Aquila in direzione di San Giovanni e ci sarà un bel Colpo d'occhio oggi alle 18 all'Olimpico in occasione di lazio-napoli scattate Stamani le misure relative alla sicurezza della viabilità e quindi anche alla sosta nell'area del Foro Italico ricordiamo che lo stadio è raggiungibile anche con il trasporto pubblico e le numerose linee bus che convergono nella zona una valida alternativa alla metropolitana scendendo la fermata Flaminio Piazza del Popolo da qui il tram 2 conduce direttamente a Piazza Mancini ovverosia nelle immediate vicinanze dello stadioal Castro Pretorio per lavori di manutenzione chiusa via Cernaia 3 via Giuseppe Romita e via Pastrengo attenzione alla segnaletica in chiusura ricordiamo che la stazione della metropolitana Baldo degli Ubaldi è stata riaperta Restano chiuse Barberini e Cornelia dove i treni transitano senza fermare