Traffico Roma del 11-01-2020 ore 17:30

Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sono trafficate le principali vie consolari in direzione della centro città sulla via Cassia coda storta la Giustiniana e del raccordo a via di Grottarossa code anche sulla Flaminia dal raccordo a viale di Tor di Quinto poi sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe rallentamenti e code sulla tangenziale est e dalla via Tiburtina fino a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico Stadio Olimpico dove tra poco alle 18 si gioca l’incontro di calcio tra Lazio e Napoli rallentamenti e code anche su San Giovanni dalla Prenestina viale Castrense poi andiamo sul raccordo in carreggiata esterna code dalla via Appia la diramazione di Roma Sud sulla Pontina code per traffico e lavori in corso dopo mattina da Castel di Decima in direzione della capitale per aggiornamenti sul traffico e trasporto pubblico nella tua città Chiama luce verde al numero gratuito 8008 34/34 è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma