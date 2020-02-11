Traffico Roma del 11-02-2020 ore 07:30
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SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ,PRIMI INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA
TRA CASILINA E ARDEATINA .
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST IN ENTRATA IN CITTA’. SULLA TANGENZIALE E QUI RALLENTAMENTI TRA LA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE A CAUSA DI UN INCIDENTE
IN ENTRATA ALLA CAPITALE CODE PER TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A
VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE ED
ANCORA SULLA VIA APPIA TRA IL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI
CAPANNELLE.
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO
A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma