Traffico Roma del 11-02-2020 ore 08:00
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SUL GRANDE RACCORDO ANULARE ,PRIMI INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA
INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA,
TRAFFICO IN CODA TRA CASLA DEL MARMO E L’AURELIA LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST IN ENTRATA IN CITTA’. SULLA TANGENZIALE E QUI RALLENTAMENTI TRA LA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IN ENTRATA ALLA CAPITALE
IN CITTÀ RALLENTAEMTNI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO E CODE PER
TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA
TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE ED ANCORA SULLA VIA APPIA TRA IL
BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CAPANNELLE.
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE DALLO SVINCOLO DI MONTE D’ORO
A VIA DI DECIMA VERSO IL CENTRO
SIT-IN DI PROTESTA NELLA TARDA OGGI IN VIA MOLISE DALLE 10 ALLE 14 NEI
PRESSI DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO,. E’ PREVISTA LA PRESENZA
DI CIRCA 250 PERSONE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO SU VIA VENETO E
VIE LIMITROFE
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma