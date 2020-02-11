Traffico Roma del 11-02-2020 ore 08:30
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SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E APPIA
TRAFFICO IN CODA ANCHE PER LAVORI TRA TRIONFALE E L’AURELIA E DI NUOVO
DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE
EST IN ENTRATA IN CITTA’. SULLA TANGENZIALE E QUI RALLENTAMENTI TRA LA
PRENESTINA E VIALE CASTRENSE IN ENTRATA ALLA CAPITALE
IN CITTÀ RALLENTAEMTNI PER UN INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO E CODE PER
TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA
TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE ED ANCORA SULLA VIA APPIA TRA IL
BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI E VIA DI CAPANNELLE.
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE DA TOR DE CENCI A VIALE
OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO
SIT-IN DI PROTESTA NELLA TARDA OGGI IN VIA MOLISE DALLE 10 ALLE 14 NEI
PRESSI DEL MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO,. E’ PREVISTA LA PRESENZA
DI CIRCA 250 PERSONE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO SU VIA VENETO E
VIE LIMITROFE
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma