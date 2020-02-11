Traffico Roma del 11-02-2020 ore 09:30
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SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASILINA E APPIA
CODE LUNGO LA CARREGGIA ESTERNA DEL GRA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA
IN CITTÀ INCIDENTE IN VIA DI CASTEL DI LEVA ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO DE
FILIPPI IN AMBO I SENSI DI MARCIA. ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDETNE IN
VIA NOMENTANA NUOVA IN CORRISPONDENA DI VIA VAL TROMPIA IN DIREZIONE DEL
CENTRO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA CON FILE DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DA
ROMA . SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE
VERSO SAN GIOVANNI E DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO IL
FORO ITALICO
TRA LE 11 E LE 14 UN PRESIDIO DI MANIFESTANTI STAZIONERA’ NEI PRESSI
DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.. IN BASE ALL’ANDAMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE, POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ DELLA ZONA.
SUL FRONTE DEI TRASPORTI LA LINEA METRO A è RALLENTATA NELLA TRATTA
TRAVERTINO-TERMINI > BATTISTINI PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI
CIRCOLAZIONE A MANZONI
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma