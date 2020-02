Traffico Roma del 11-02-2020 ore 09:30

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASILINA E APPIA

CODE LUNGO LA CARREGGIA ESTERNA DEL GRA TRA LA ROMA FIUMICINO E L’ARDEATINA

IN CITTÀ INCIDENTE IN VIA DI CASTEL DI LEVA ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO DE

FILIPPI IN AMBO I SENSI DI MARCIA. ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDETNE IN

VIA NOMENTANA NUOVA IN CORRISPONDENA DI VIA VAL TROMPIA IN DIREZIONE DEL

CENTRO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA CON FILE DA TOR CERVARA ALLA

TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DA

ROMA . SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE

VERSO SAN GIOVANNI E DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO IL

FORO ITALICO

TRA LE 11 E LE 14 UN PRESIDIO DI MANIFESTANTI STAZIONERA’ NEI PRESSI

DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO.. IN BASE ALL’ANDAMENTO DELLA

MANIFESTAZIONE, POSSIBILI RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ DELLA ZONA.

SUL FRONTE DEI TRASPORTI LA LINEA METRO A è RALLENTATA NELLA TRATTA

TRAVERTINO-TERMINI > BATTISTINI PER UN GUASTO TECNICO AGLI IMPIANTI DI

CIRCOLAZIONE A MANZONI

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma