Traffico Roma del 11-02-2020 ore 10:30

TRAFFICO SOSTENUTO SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA IDROVORE DELLA MAGLIANA E

VIA DEL PATTINAGGIO VERSO IL CENTRO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA

APPIA E ARDEATINA

CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL

MARE

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE

EST. QUI, RALLENTAMENTI TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE VERSO SAN

GIOVANNI E DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO IL FORO

ITALICO

IN CITTÀ INCIDENTE IN VIA DI CASTEL DI LEVA ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO DE

FILIPPI IN AMBO I SENSI DI MARCIA. ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDETNE IN

VIA NOMENTANA NUOVA IN CORRISPONDENA DI VIA VAL TROMPIA IN DIREZIONE DEL

CENTRO

INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA ALL’INTERSEZIONE CON VIA PASQUALE II E A

MONTEVERDE IN VIA FEDERICO OZANAM IN PROSSIMITà DI PIAZZA DI DONNA OLIMPIA.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLE SETTE CHIESE ALL’INTERSEZIONE CON

LARGO BENEDETTO BOMPIANI

IN CORSO SEMPIONE ALL’ALTEZZA DI PIAZZA SEMPIONE

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE

CAUSA SEMAFORI NON FUNZIONANTI CORRETTAMENTE

SUL FRONTE DEI TRASPORTI LA LINEA METRO A è IN GRADUALE RIPRESA NELLA

TRATTA TRAVERTINO-TERMINI > BATTISTINI; RISOLTO IL GUASTO TECNICO AGLI

IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A MANZONI

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma