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Traffico Roma del 11-02-2020 ore 10:30

di - 11 Febbraio 2020 - 10:30

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TRAFFICO SOSTENUTO SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA IDROVORE DELLA MAGLIANA E
VIA DEL PATTINAGGIO VERSO IL CENTRO 
SUL GRANDE  RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI   IN CARREGGIATA INTERNA TRA
APPIA E ARDEATINA  
CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL
MARE 
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE
EST. QUI,  RALLENTAMENTI TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE VERSO SAN
GIOVANNI E DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO IL FORO
ITALICO 
IN CITTÀ INCIDENTE IN VIA DI CASTEL DI LEVA ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO DE
FILIPPI  IN AMBO I SENSI DI MARCIA. ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDETNE IN
VIA NOMENTANA NUOVA IN CORRISPONDENA DI VIA VAL TROMPIA  IN DIREZIONE DEL
CENTRO
INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA ALL’INTERSEZIONE CON VIA PASQUALE II E A
MONTEVERDE IN VIA FEDERICO OZANAM IN PROSSIMITà DI PIAZZA DI DONNA OLIMPIA.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLE SETTE CHIESE ALL’INTERSEZIONE CON
LARGO BENEDETTO BOMPIANI 
IN  CORSO SEMPIONE ALL’ALTEZZA DI  PIAZZA SEMPIONE
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE
CAUSA SEMAFORI NON FUNZIONANTI CORRETTAMENTE
SUL FRONTE DEI TRASPORTI LA LINEA METRO A è IN GRADUALE RIPRESA NELLA
TRATTA TRAVERTINO-TERMINI > BATTISTINI; RISOLTO IL  GUASTO TECNICO AGLI
IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE A MANZONI
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NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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