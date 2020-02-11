Traffico Roma del 11-02-2020 ore 14:30
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SI STA’ IN FILA SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEL CENACOLO E VIA TRIONFALE VERSO
IL CENTRO CITTA’.
PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA VIA CORNELIA TRA VIA GATTINARA E
VIA SUOR MARIA AGOSTINA..
UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA VIA TIBURTINA IN PROSSIMITA’ DI
SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
FINO ALLE 14 UN PRESIDIO DI MANIFESTANTI STAZIONERA’ NEI PRESSI DEL
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO, SIAMO IN VIA DELLA PISANA. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITÀ DI ZONA.
IN ZONA PRATI, IN VIA FORNOVO MANIFESTAZIONE SNO ALLE 16, SIT-IN NEI
PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DEL LAVORO,. POSSIBILI DISAGI IN ZONA
ALLE 17 PARTIRA’ UNA FIACCOLATA, CHE DA PONTE MILVIO, PERCORRERÀ VIA
FLAMINIA FINO A RAGGIUNGERE CORSO FRANCIA, PROSEGUIRÀ QUINDI SU VIA
FLAMINIA VECCHIA, SINO ALLA PARROCCHIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma