Traffico Roma del 11-02-2020 ore 15:30
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA LEONE XIII ALL’ALTEZZA DI VIA
GIUSEPPE SPINA.
PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA VIA CORNELIA TRA VIA GATTINARA E
VIA SUOR MARIA AGOSTINA..
SULLA TANGENZIALE EST IL TRAFFICO RALLENTA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER
LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI
PROSEGUE SINO ALLE ORE 16, IL SIT-IN IN ZONA PRATI, IN VIA FORNOVO NEI
PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DEL LAVORO,. POSSIBILI DISAGI IN ZONA
ALLE 17 PARTIRA’ UNA FIACCOLATA, CHE DA PONTE MILVIO, PERCORRERÀ VIA
FLAMINIA FINO A RAGGIUNGERE CORSO FRANCIA, PROSEGUIRÀ QUINDI SU VIA
FLAMINIA VECCHIA, SINO ALLA PARROCCHIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma