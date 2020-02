Traffico Roma del 11-02-2020 ore 16:30

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA LEONE XIII ALL’ALTEZZA DI VIA

GIUSEPPE SPINA.

PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA VIA CORNELIA TRA VIA GATTINARA E

VIA SUOR MARIA AGOSTINA..

SULLA TANGENZIALE EST IL TRAFFICO RALLENTA IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER

LA A24 IN DIREZIONE SAN GIOVANNI

PROSEGUE SINO ALLE ORE 16, IL SIT-IN IN ZONA PRATI, IN VIA FORNOVO NEI

PRESSI DELLA SEDE DEL MINISTERO DEL LAVORO,. POSSIBILI DISAGI IN ZONA

ALLE 17 PARTIRA’ UNA FIACCOLATA, CHE DA PONTE MILVIO, PERCORRERÀ VIA

FLAMINIA FINO A RAGGIUNGERE CORSO FRANCIA, PROSEGUIRÀ QUINDI SU VIA

FLAMINIA VECCHIA, SINO ALLA PARROCCHIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. POSSIBILI

RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma