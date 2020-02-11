Traffico Roma del 11-02-2020 ore 17:00
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UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA PADRE SEMERIA ALL’ALTEZZA DELLA
CRISTOFORO COLOMBO
PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA VIA CORNELIA TRA VIA GATTINARA E
VIA SUOR MARIA AGOSTINA..
ALLE 17 PARTIRA’ UNA FIACCOLATA, CHE DA PONTE MILVIO, PERCORRERÀ VIA
FLAMINIA FINO A RAGGIUNGERE CORSO FRANCIA, PROSEGUIRÀ QUINDI SU VIA
FLAMINIA VECCHIA, SINO ALLA PARROCCHIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA.
ALLE 19 PER CONSENTIRE DELLE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE VERRA’ CHIUSA VIA
GENERALE AMEDEO MECOZZI DAL RACCORDO A VIA ALESSANDRO MARCHETTI. LA
RIAPERTURA DOMANI ALLE ORE 05.00
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma