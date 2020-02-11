Traffico Roma del 11-02-2020 ore 17:30
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RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LACARREGGIATA ESTERNA TRA LA VA
ARDEATINA E LA TUSCOLANA
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA CRISTOFORO COLOMOBO ALL’ALTEZZA
VIA PADRE SEMERIA
PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA VIA CORNELIA TRA VIA GATTINARA E
VIA SUOR MARIA AGOSTINA..
ALLE 17 E’ INIZIATA ’ UNA FIACCOLATA, CHE DA PONTE MILVIO, PERCORRERÀ VIA
FLAMINIA FINO A RAGGIUNGERE CORSO DI FRANCIA, PROSEGUIRÀ QUINDI SU VIA
FLAMINIA VECCHIA, SINO ALLA PARROCCHIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA.
INIZIERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI SULLA CRISTOFORO COLOMBO , LAVORI CHE
PREVEDONO UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITA’ DI PIAZZA DEI
NAVIGATORI IN DIREZIONE CENTRO E ALL’ALTEZZA DELLA VIA LAURENTINA IN
DIREZIONE RACCORDO. I LAVORI TERMINERANNO IL 26 FEBBRAIO PROSSIMO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma