Traffico Roma del 11-02-2020 ore 18:00
Più informazioni su
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VA
ARDEATINA E LA TUSCOLANA, RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E
PRENESTINA
SULLA VIA TRIONFALE , PER UN VEICOLO FERMO IL TRAFFICO RALLENTA TRA VIA
PIER PAOLO PASOLINI E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII.
TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA BASSANO ROMANO E VIA DI
GROTTAROSSA.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA CRISTOFORO COLOMOBO ALL’ALTEZZA
VIA PADRE SEMERIA
PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA VIA CORNELIA TRA VIA GATTINARA E
VIA SUOR MARIA AGOSTINA..
ALLE 17 E’ INIZIATA ’ UNA FIACCOLATA, CHE DA PONTE MILVIO, PERCORRERÀ VIA
FLAMINIA FINO A RAGGIUNGERE CORSO DI FRANCIA, PROSEGUIRÀ QUINDI SU VIA
FLAMINIA VECCHIA, SINO ALLA PARROCCHIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma