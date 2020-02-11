Traffico Roma del 11-02-2020 ore 19:00
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RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LACARREGGIATA ESTERNA TRA LA VA
ARDEATINA E LA TUSCOLANA,RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E
PRENESTINA
TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA BASSANO ROMANO E VIA DI
GROTTAROSSA.
SI RALLENTA IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI E VIA
DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI
FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO .
PER IL DISSESTO DEL MANTO STRADALE CHIUSA VIA CORNELIA TRA VIA GATTINARA E
VIA SUOR MARIA AGOSTINA..
ALLE 17 E’ INIZIATA ’ UNA FIACCOLATA, CHE DA PONTE MILVIO, PERCORRERÀ VIA
FLAMINIA FINO A RAGGIUNGERE CORSO DI FRANCIA, PROSEGUIRÀ QUINDI SU VIA
FLAMINIA VECCHIA, SINO ALLA PARROCCHIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. POSSIBILI
RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA ZONA.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma