Traffico Roma del 11-02-2020 ore 19:30

UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DEL

RACCORDO, SONO COINVOLTE ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

CI SONO RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN

ESTERNA

TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA BASSANO ROMANO E VIA DI

GROTTAROSSA.

SI RALLENTA IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI E

VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI

FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO .

E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA FIACCOLATA, CHE DA PONTE MILVIO, PERCORRERA

CORSO DI FRANCIA, PER PROSEGUIRE POI SU VIA FLAMINIA VECCHIA, SINO ALLA

PARROCCHIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA

ZONA SINO ALLE ORE 20.00

TRASPORTO PUBBLICO , METRO B/B1 RALLENTAMENTI IN DIREZIONE REBIBBIA/JONIO

PER UN GUASTO ALLA STAZIONE BOLOGNA.

RITARDI POI PER I TRAM 3 E 19 IN DIREZIONE TRASTEVERE/GERANI PER UN GUASTO

AD UN TRAM.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma