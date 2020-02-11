Traffico Roma del 11-02-2020 ore 19:30
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UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DEL
RACCORDO, SONO COINVOLTE ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
CI SONO RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN
ESTERNA
TRAFFICATA LA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI TRA VIA BASSANO ROMANO E VIA DI
GROTTAROSSA.
SI RALLENTA IN VIA DI TORREVECCHIA TRA VIA DELLA VALLE DEI FONTANILI E
VIA DELL’ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DI
FIORENTINI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO .
E’ IN PIENO SVOLGIMENTO LA FIACCOLATA, CHE DA PONTE MILVIO, PERCORRERA
CORSO DI FRANCIA, PER PROSEGUIRE POI SU VIA FLAMINIA VECCHIA, SINO ALLA
PARROCCHIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. POSSIBILI RIPERCUSSIONI IN TUTTA LA
ZONA SINO ALLE ORE 20.00
TRASPORTO PUBBLICO , METRO B/B1 RALLENTAMENTI IN DIREZIONE REBIBBIA/JONIO
PER UN GUASTO ALLA STAZIONE BOLOGNA.
RITARDI POI PER I TRAM 3 E 19 IN DIREZIONE TRASTEVERE/GERANI PER UN GUASTO
AD UN TRAM.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma