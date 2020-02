Traffico Roma del 11-02-2020 ore 20:00

SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE

FLAMINIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA. RIPERCUSSIONI SULLA VIA FLAMINIA

CON CODE A PARTIRE DA VIA DEI DUE PONTI

UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DEL

RACCORDO, SONO COINVOLTE ENTRAMBE LE CARREGGIATE.

CI SONO RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN

ESTERNA

SEMPRE SULLA PONTINA IN DIREZIONE LATINA E’ SEGNALATO UN ALTRO INCIDENTE IN

PROSSIMITA’ DI PRATICA DI MARE, CI SONO CODE .

TRASPORTO PUBBLICO , METRO B/B1 RALLENTAMENTI IN DIREZIONE REBIBBIA/JONIO

PER UN GUASTO ALLA STAZIONE BOLOGNA.

RITARDI POI PER I TRAM 3 E 19 IN DIREZIONE TRASTEVERE/GERANI PER UN GUASTO

AD UN TRAM.

LAVORI QUESTA SERA IN TANGENZIALE ALLE 22.00 VERRA’ CHIUSO LA GALLERIA

DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI

ALLE 06.00

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma