Traffico Roma del 11-02-2020 ore 20:00
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SI STA’ IN FILA SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE
FLAMINIA E SALARIA IN CARREGGIATA INTERNA. RIPERCUSSIONI SULLA VIA FLAMINIA
CON CODE A PARTIRE DA VIA DEI DUE PONTI
UN INCIDENTE INCOLONNA IL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITA’ DEL
RACCORDO, SONO COINVOLTE ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
CI SONO RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN
ESTERNA
SEMPRE SULLA PONTINA IN DIREZIONE LATINA E’ SEGNALATO UN ALTRO INCIDENTE IN
PROSSIMITA’ DI PRATICA DI MARE, CI SONO CODE .
TRASPORTO PUBBLICO , METRO B/B1 RALLENTAMENTI IN DIREZIONE REBIBBIA/JONIO
PER UN GUASTO ALLA STAZIONE BOLOGNA.
RITARDI POI PER I TRAM 3 E 19 IN DIREZIONE TRASTEVERE/GERANI PER UN GUASTO
AD UN TRAM.
LAVORI QUESTA SERA IN TANGENZIALE ALLE 22.00 VERRA’ CHIUSO LA GALLERIA
DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE IN DIREZIONE SALARIA. LA RIAPERTURA DOMANI
ALLE 06.00
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma