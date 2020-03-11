Traffico Roma del 11-03-2020 ore 07:30
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TRAFFICO SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA IN VIRTÙ DEL
NUOVO DECRETO VARATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DECRETO
CHE LIMITA FORTEMENTE GLI SPSOTAMENTI IN TUTA ITALIA E QUINDI ORA ANCHE
NELLA CAPITALE. SCUOLE CHIUSE FINO AL 3 APRILE E LOCALI CHIUSI ALLE 18.00.
AL MOMENTO NON È ALL’ORDINE DEL GIORNO UNA LIMITAZIONE DEI TRASPORTI
PUBBLICI, PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO E CONSENTIRE
ALLE PERSONE DI ANDARE A LAVORARE, COSI’ HA DETTO IL PRESIDENTE CONTE.
SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE E’ SCARSA.
SULL’AURELIA CODE TRA IL RACCORDO E PIAZZA IRNERIO, LA CAUSA I LAVORI CHE
PROVOCANO LA CHIUSURA DELLA STRADA TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DI VILLA
TROILI, DEVZIONI LOCALI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma