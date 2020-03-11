Traffico Roma del 11-03-2020 ore 08:30
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TRAFFICO SCARSO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA SUL RACCORDO
ANULARE LA CIRCOLAZIONE E’ SCARSA.
SULL’AURELIA CODE TRA VIA DI BRAVA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA , LA CAUSA
I LAVORI CHE PROVOCANO LA CHIUSURA DELLA STRADA TRA VIA LICIO GIORGIERI E
VIA DI VILLA TROILI, DEVZIONI LOCALI.
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DELLA RISERVA TORLONIA E
VIA MEROPIA
EMERGENZA CORONA VIRUS, “IO RESTO A CASA”: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI
CON L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE NEWS,
LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma