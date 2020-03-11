Traffico Roma del 11-03-2020 ore 09:30
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TRAFFICO SCARSO SULLA RETE VIARIA CITTADINA.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE .
SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA VIA DI BRAVA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA ,
LA CAUSA I LAVORI CHE PROVOCANO LA CHIUSURA DELLA STRADA TRA VIA LICIO
GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI, DEVZIONI LOCALI.
TRASPORTO PUBBLICO, STOP SERALE A PARTIRE DALLE 21.00 SULLA METRO B TRA
CASTRO PRETORIO E LAURENTINA. SARANNO DISPOSTI BUS SOSTITUTIVI CHE
SEGUIRANNO GLI STESSI ORARI DELLA METROPOLITANA. SERVIZIO METRO REGOLARE
ANCHE DOPO LE ORE 21.00 SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO
PRETORIO-IONIO.
EMERGENZA CORONA VIRUS, “IO RESTO A CASA”: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI
CON L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE NEWS,
LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma