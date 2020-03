Traffico Roma del 11-03-2020 ore 10:00

NULLA DA SEGNALARE SULLA RETE VIARIA CITTADINA E SUL RACCORDO ANULARE , LA

CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE.

SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA VIA DI BRAVA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA ,

LA CAUSA I LAVORI CHE PROVOCANO LA CHIUSURA DELLA STRADA TRA VIA LICIO

GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI, DEVZIONI LOCALI.

DA QUESTA MATTINA DISATTAVATE LE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI

TRASTEVERE, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ DI CHI DEVE GARANTIRE

LA PROPRIA PRESENZA AL LAVORO O PER ALTRE NECESSITA’.

RESTANO IN VIGORE GLI ORARI NOTTURNI DI CHIUSURA PREVISTI NEL FINE

SETTIMANA, IL VENERDI’ E IL SABATO CENTRO MONTI E STESTACCIO DALLE 23 ALLE

03 DEL MATTINO, MENTRE TRASTEVERE E SAN LORENZO 21.30 – 03 .

EMERGENZA CORONA VIRUS, “IO RESTO A CASA”: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI

CON L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI

SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE NEWS,

LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA

SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

