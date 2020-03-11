Traffico Roma del 11-03-2020 ore 10:30
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NULLA DA SEGNALARE SULLA RETE VIARIA CITTADINA E SUL RACCORDO ANULARE , LA
CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE.
SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA VIA DI BRAVA E VIA DELLA STAZIONE AURELIA ,
LA CAUSA I LAVORI CHE PROVOCANO LA CHIUSURA DELLA STRADA TRA VIA LICIO
GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI, DEVZIONI LOCALI.
DA QUESTA MATTINA DISATTAVATE LE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI
TRASTEVERE, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ DI CHI DEVE GARANTIRE
LA PROPRIA PRESENZA AL LAVORO O PER ALTRE NECESSITA’.
RESTANO IN VIGORE GLI ORARI NOTTURNI DI CHIUSURA PREVISTI NEL FINE
SETTIMANA, IL VENERDI’ E IL SABATO CENTRO MONTI E STESTACCIO DALLE 23 ALLE
03 DEL MATTINO, MENTRE TRASTEVERE E SAN LORENZO 21.30 – 03 .
EMERGENZA CORONA VIRUS, “IO RESTO A CASA”: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI
CON L’AUTO O CON I MEZZI PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE NEWS,
LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma