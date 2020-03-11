Traffico Roma del 11-03-2020 ore 11:30
Più informazioni su
CIRCOLAZIONE SEMPRE SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA CITTADINA E SUL RACCORDO
ANULARE .
IN VIA GUGLIELMO MARCONIPER UN VEICOLO IN FIAMME CI SONO RALLENTAMENTI
TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA CASAMARI VERSO IL CENTRO CITTA’. IL
TRAFFICO E’ DEVIATO IN VIA CASAMARI, I VIGILI DEL FUOCO SONO SUL POSTO.
DA QUESTA MATTINA DISATTAVATE LE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI
TRASTEVERE, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ DI CHI DEVE GARANTIRE
LA PROPRIA PRESENZA AL LAVORO O PER ALTRE NECESSITA’.
RESTANO IN VIGORE GLI ORARI NOTTURNI DI CHIUSURA PREVISTI NEL FINE
SETTIMANA, IL VENERDI’ E IL SABATO, IN CENTRO, MONTI E STESTACCIO DALLE 23
ALLE 03 DEL MATTINO, MENTRE A TRASTEVERE E SAN LORENZO DALLE 21.30 ALLE 03
.
EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: FINO AL 3 APRILE IN TUTTA ITALIA
BAR E RISTORANTI SARANNO APERTI SOLO DALLE 6 ALLE 18 CON L’OBBLIGO DI
GARANTIRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO TRA LE PERSONE. ATTENTI ALLE
FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL
VIMINALE, DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE
CIVILE
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma