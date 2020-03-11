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Traffico Roma del 11-03-2020 ore 13:30

di - 11 Marzo 2020 - 13:30

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POCO IL TRAFFICO SU TUTTA LA RETE VIARIA CITTADINA, REGOLARE LA
CIRCOLAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 E
SULLA ROMA FIUMICINO .
DA QUESTA MATTINA DISATTAVATE LE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI
TRASTEVERE, E QUESTO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ A  CHI DEVE
GARANTIRE LA PROPRIA PRESENZA AL LAVORO O PER ALTRE NECESSITA’. 
RESTANO IN VIGORE GLI ORARI NOTTURNI DI CHIUSURA PREVISTI NEL FINE
SETTIMANA, IL VENERDI’ E IL SABATO CENTRO, MONTI E TESTACCIO DALLE 23 ALLE
03 DEL MATTINO, MENTRE TRASTEVERE E SAN LORENZO 21.30 – 03 .
EMERGENZA CORONA VIRUS, “IO RESTO A CASA”: FINO AL 3 APRILE SE TI SPOSTI
CON L’AUTO O CON I MEZZI  PUBBLICI PORTA CON TE L’AUTOCERTIFICAZIONE DI
SPOSTAMENTO PER LAVORO, SALUTE O CASI DI NECESSITÀ. ATTENTI ALLE FAKE NEWS,
LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA
SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE 
I
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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