Traffico Roma del 11-03-2020 ore 16:30
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SI MANTIENE REGOLARE IL TRAFFICO SU TUTTA LA RETE VIARIA CITTADINA.
DA QUESTA MATTINA DISATTAVATE LE ZTL DEL CENRO STORICO, DEL TRIDENTE E DI
TRASTEVERE, E QUESTO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ A CHI DEVE
GARANTIRE LA PROPRIA PRESENZA AL LAVORO O PER ALTRE NECESSITA’.
RESTANO IN VIGORE GLI ORARI NOTTURNI DI CHIUSURA PREVISTI NEL FINE
SETTIMANA, IL VENERDI’ E IL SABATO CENTRO, MONTI E TESTACCIO DALLE 23 ALLE
03 DEL MATTINO, MENTRE TRASTEVERE E SAN LORENZO 21.30 – 03
EMERGENZA CORONAVIRUS, “IO RESTO A CASA”: FINO AL 3 APRILE IN TUTTA ITALIA
BAR E RISTORANTI SARANNO APERTI SOLO DALLE 6 ALLE 18 CON L’OBBLIGO DI
GARANTIRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI UN METRO TRA LE PERSONE. ATTENTI ALLE
FAKE NEWS, LE INFORMAZIONI UFFICIALI SONO DISPONIBILI SUL SITO DEL
VIMINALE, DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE
CIVILE
I
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma